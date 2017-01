Schlierbach (pol) - Am Sonntag ist zwischen Schlierbach und Kirchheim unter Teck ein Pkw von der Straße (B 297) abgekommen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 12.30 Uhr. Ein 24 Jahre alter Fahrer eines Kia Sorento war von Schlierbach in Richtung Kirchheim unterwegs. Am Beginn eines Waldstücks bremste offenbar ein vorausgefahrener unbekannter Autofahrer stark ab, weshalb auch der junge Kia-Fahrer abbremsen musste. Der Kia geriet auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und rutschte in den gegenüberliegenden Straßengraben. Mehrere kleine Bäume und die Scheiben des Kia wurden beschädigt. Herumfliegende Glassplitter verletzten den 24-Jährigen leicht. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Kia musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

