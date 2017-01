Esslingen (pol) – Unbekannte sind laut Polizei am Mittwoch in zwei Wohnhäuser in der Berkheimer Waldstraße und im Sirnauer Finkenweg eingedrungen. Zwischen 12 und 19.45 Uhr schlug ein Unbekannter das Fenster zum Untergeschoss eines Gebäudes in der Waldstraße ein und stahl in einer der drei Wohnungen eine kleine Kassette mit Geld. Unerkannt verließ der Einbrecher den Tatort.

Zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr stemmte ein Unbekannter eine Terrassentür des Gebäudes im Finkenweg auf und stahl einen dreistelligen Geldbetrag. Als er die zweite der drei Wohnungen betreten wollte, schlug dort ein Hund an. Der Eindringling floh unerkannt. Der beim Aufbrechen angerichtete Schaden beträgt jeweils mehrere hundert Euro.