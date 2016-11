Denkendorf (pol) - Auf mehr als 25.000 Euro wird der Schaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, auf der Lichtäckerstraße entstanden ist. Eine 22-jährige Denkendorferin war dort mit ihrem VW Touareg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, raste über eine Grünfläche und prallte mit so großer Wucht gegen einen Grundstückszaun und eine Straßenlaterne, dass die Laterne aus der Verankerung gerissen wurde und auf einen Bauzaun stürzte. Die Fahrerin und ihre beiden Mitfahrer wurden laut Polizei nicht verletzt. Der demolierte VW musste nach dem Unfall von einem Abschleppdienst mittels eines Krans geborgen werden.

