Köngen (pol) - Zwischen Freitag, 12.45 Uhr, und Sonntag, 20.30 Uhr, ist ein bislang unbekannter Täter in eine Praxis in der Wilhelmstraße und in eine darüber liegende Wohnung eingebrochen, so die Polizei. Offenbar hebelte der Täter zunächst eine Balkontüre im 1.OG auf und durchsuchte zunächst die dortigen Wohnräume. Im Anschluss brach der Täter noch in die Praxis im Erdgeschoss des Gebäudes ein und durchwühlte auch diese Räume. Der genaue Wert und Umfang des Diebesguts steht bislang noch nicht fest. Der beim Einbruch entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

