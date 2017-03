Esslingen (pol) - Am Samstag ist in der Zeit von 15 bis 21.45 Uhr ein unbekannter Einbrecher in eine Wohnung in Oberesslingen eingedrungen.

Der Täter hebelte laut Polizei eine Fenstertür an dem Gebäude im Klingenweg auf und durchsuchte sämtliche Räume. Ob er etwas entwendet hat, ist bislang nicht bekannt. Polizeibeamte sicherten Spuren am Tatort.