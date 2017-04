Denkendorf (pol) - Am Samstagabend, in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 21.45 Uhr, ist ein Einbrecher in eine Wohnung in der Schäfersteige eingedrungen. Der bislang unbekannte Täter gelangte laut der Polizei mit einer Leiter auf den Balkon des ersten Obergeschosses und hebelte hier eine Balkontür auf. Im Gebäude durchsuchte er sämtliche Räume und Behältnisse. Dabei erbeutete er Bargeld und einen Schlüsselbund. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter Telefon 0711/70913 um Zeugenhinweise.

