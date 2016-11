Leinfelden (pol) - Ein Unbekannter ist am Samstag zwischen 13.30 und 21.45 Uhr in eine Wohnung in der Felixstraße in Leinfelden eingebrochen. Der Täter schlugen die Scheibe eines Fensters ein und gelangte dadurch in die Wohnung. Dort durchsuchte er mehrere Räume und öffnete Schränke und Schubladen. Dabei fand er laut Polizei mehrere Schmuckgegenstände. Der Wert des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden.

Anzeige