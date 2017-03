Filderstadt-Bonlanden (pol) - In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Osterwiesenstraße ist ein Unbekannter zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 8.50 Uhr, eingebrochen. Über ein gekipptes Fenster verschaffte sich der Einbrecher laut der Polizei Zutritt zu der Erdgeschosswohnung. Dort durchwühlte er die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Mit Uhren und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

