Nürtingen (pol) - Durch das Aufhebeln eines Fensters ist ein Unbekannter am Mittwochabend, zwischen 16 Uhr und 22.30 Uhr, in eine Wohnung in der Jakobstraße eingebrochen, so die Polizei. In der Wohnung durchwühlte er in allen Räumen die Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertsachen. Soweit bislang bekannt ist, fiel ihm dabei ein kleinerer Bargeldbetrag in die Hände. Der angerichtete Schaden mit geschätzten 250 Euro übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Mehrfaches. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

