Leinfelden-Echterdingen (pol) - Unbekannte sind am Dienstag in Stetten in ein Mehrfamilienhaus in der Oberdorfstraße eingebrochen, so die Polizei. Mit einem Hebel machten sich die Diebe zwischen 15.45 Uhr und 19 Uhr an der Terrassentür einer ebenerdig gelegenen Wohnung zu schaffen. Sie durchsuchten die Zimmer und stellten verschiedene Schmuckbehältnisse zur Mitnahme bereit. Was genau die Gauner mitgenommen haben, steht zur Stunde noch nicht fest.

