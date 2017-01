Denkendorf (pol) - Am Samstag zwischen 5 und 14.45 Uhr ist in eine Wohnung in der Deizisauer Straße eingebrochen worden. Nach Einschlagen der Balkontür gelangten die Unbekannten in die Wohnung und stahlen einen Geldbeutel mit etwa 150 Euro Bargeld sowie einer Bankkarte. Das teilt die Polizei mit.

Anzeige