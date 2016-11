Musberg (pol) - Zu einem Wohnungseinbruch ist es am Montag in einem Mehrfamilienhaus im Ziegeläckerweg gekommen. Zwischen 14.30 und 19.30 Uhr drang ein Unbekannter vermutlich über eine unverschlossene Hintertür ins Gebäude ein. Er begab sich ins zweite Obergeschoss und hebelte dort die Eingangstür in eine Dachwohnung auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. An der Tür entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

