Filderstadt-Plattenhardt (pol) - In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Reutestraße ist ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 1.45 Uhr, eingebrochen. Der Dieb wuchtete die Wohnungstüre auf und verschaffte sich so Zugang. Nachdem er die Wohnung vollständig durchwühlt hatte, ließ er soweit bislang bekannt, eine Lederjacke, zwei Handtaschen und einen Ledergürtel italienischer Markenhersteller mitgehen. Mit seiner Beute im Wert von etwa 1500 Euro flüchtete der Einbrecher unerkannt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen

Anzeige