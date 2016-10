Leinfelden-Echterdingen (pol) - Die Abwesenheit des 84-jährigen Wohnungsinhabers haben unbekannte Täter genutzt und sind in die Wohnung des Geschädigten eingebrochen. Obwohl das Einbruchsopfer laut Polizei nur bis etwa 20.30 Uhr unterwegs war, stiegen die unbekannten Täter zwischen Nachmittag und frühen Abend über den Balkon im ersten Stock in die Wohnung ein. Über die Höhe der Beute ist bislang nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

