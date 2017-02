Beuren (pol) - Ein Unbekannter hat am vergangenen Sonntag Schmuck aus einem Haus in der Beurener Brühlstraße gestohlen. Offenbar gelangte der Unbekannte zwischen elf Uhr und 22.15 über eine nicht verschlossene Hintertür in das Gebäude. Obwohl die Besitzerin zuhause war, gelang es dem Täter, unbemerkt mehrere Schmuckstücke im Wert von ca. 250 Euro zu entwenden. Im Anschluss floh der Dieb offenbar über den Garten eines angrenzenden Grundstücks in unbekannte Richtung. Gegen elf Uhr war einem Anwohner auf eben diesem Grundstück ein noch unbekannter Bettler aufgefallen, der mit dem Diebstahl etwas zu tun haben könnte. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem noch nicht identifizierten Bettler geben können oder denen im Zusammenhang mit dem Diebstahl etwas aufgefallen ist, sich unter Telefon 07025/911690 zu melden.

Anzeige