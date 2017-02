Nürtingen (pol) - In Raidwangen sind am Montag Unbekannte in ein Wohnhaus in der Friedhofstraße eingedrungen, berichtete die Polizei. Die Tat ereignete sich zwischen 14.15 Uhr und 19 Uhr. Mit brachialer Gewalt hebelten die Diebe die Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten alle Zimmer und nahmen Schmuckgegenstände von noch unbekanntem Wert mit. Der an der Tür hinterlassene Schaden beträgt allein rund 1.000 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Anzeige