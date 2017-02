Neuhausen (pol) - In ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße ist am Dienstag eingebrochen worden, so die Polizei. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte kurz nach 17 Uhr eine eingeschlagene Fensterscheibe am Nebengebäude und verständigte die Polizei. Da sich unter dem eingeschlagenen Fenster eine Leiter befand und es nicht auszuschließen war, dass der Täter sich noch im Haus befindet, wurden weitere Kräfte hinzugezogen und mit Polizeihunden das Innere betreten. Der Einbrecher war nicht mehr vor Ort. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor.

