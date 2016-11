Holzmaden (pol) - In ein Wohnhaus in der Schillerstraße ist in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitagvormittag, 11.45 Uhr, eingebrochen worden. Der bislang Unbekannte verschaffte sich laut Polizei über eine aufgehebelte Balkontür Zutritt ins Innere und durchwühlte die Schränke. Über das Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor.

