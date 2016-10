Esslingen (pol) - Am Sonntagnachmittag ist ein Unbekannter im Stadtteil Berkheim in ein Wohnhaus in der Jurastraße eingebrochen. Laut Polizei stemmte er zwischen 17.30 und 20.50 Uhr mit einem Werkzeug die Terrassentür eines Reihenmittelhauses auf. Der Eindringling durchsuchte das ganze Gebäude. Inhalte von Schränken und Schubladen wurden dabei wahllos auf dem Boden verteilt. Offenbar hatte es der Dieb auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Was der er gestohlen hat, ist noch nicht bekannt.

Anzeige