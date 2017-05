Wernau (pol) - Möglicherweise gestört wurde ein Unbekannter, der über das vergangene Wochenende, zwischen Freitag, 17 Uhr, und Dienstagmorgen, sieben Uhr, in eine Firma in der Brühlstraße eingebrochen ist. Nachdem er vergeblich versucht hatte, die Eingangstüre aufzubrechen, hebelte der Einbrecher laut Polizei ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Firmenräumen. Ob er das Gebäude betreten hat oder möglicherweise vorher gestört wurde, wird von den Spurensicherungsspezialisten der Kriminaltechnik derzeit ermittelt. Gestohlen wurde nach bisherigen Feststellungen nichts.

