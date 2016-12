Esslingen (pol) - Unbekannte Diebe sind zwischen Freitagabend und Montagmorgen in eine Behindertenwerkstätte in der Röntgenstraße eingedrungen. Gewaltsam hebelten die Diebe ein Fenster auf und gelangten so in die Werkstatt. Mehrere Räume des Verwaltungstraktes wurden aufgebrochen und durchsucht. Ob und was die Gauner gestohlen haben, ist nicht bekannt. Der angerichtete Schaden ist mit rund 2.000 Euro aber beträchtlich.

