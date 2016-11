Esslingen (pol) - In die Räume der Volkshochschule in der Mettinger Straße ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Ein Unbekannter verschaffte sich zwischen Mittwoch, 22.20 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, Zutritt zum Objekt, indem er eine Tür auf der Gebäuderückseite aufhebelte. Anschließend begab er sich gezielt in den Aufenthaltsraum und wuchtete dort insgesamt drei Automaten mit Getränken und Süßigkeiten auf. Er entnahm die Münzauffangbehälter und machte sich laut Polizei mit dem Münzgeld in nicht bekannter Höhe wieder davon. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

