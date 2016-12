Wendlingen (pol) - In ein Vereinsheim im Wendlinger Speckweg ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden, so die Polizei. Zwischen Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, bis Montagvormittag, 11.30 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine eingeschlagene Terrassentür ins Innere.

In einem Büro brach er den Wandschrank auf und richtete einen Gesamtschaden von über 1000 Euro an. Über ein mögliches Diebesgut gibt es noch keine Erkenntnisse.

