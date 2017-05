Unterensingen (pol) - In eine Firma in der Unterensinger Kelterstraße ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr, bis Freitagmorgen, 6.30 Uhr, hebelte der Einbrecher auf der Gebäuderückseite ein Fenster der Werkhalle auf.

Nach Angaben der Polizei stieg der bislang Unbekannte ins Innere über eine Palette ein. Anschließend öffnete er gewaltsam eine Feuerschutztüre, um hinein zu gelangen. Aus einem aufgebrochenen Schrank nahm er eine Geldkassette mit einer kleinen Summe Bargeld mit. Durch seine rabiate Vorgehensweise richtete der Täter einen Schaden in Höhe von zirka 4.000 Euro an.