Reichenbach (pol) - In eine Tierarztpraxis in der Fischerstraße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Die Tat wurde erst um 9.30 Uhr festgestellt und bei der Polizei angezeigt. Über einen Lichtschacht und ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangte der Täter ins Gebäude.

Aus der Praxis nahm der Unbekannte laut Polizei eine Kunststoffbox mit etwas Bargeld mit. Weiterhin fand er in einem Behandlungsraum noch ein paar Münzen. Über weiteres Diebesgut ist bislang nichts bekannt. An dem Fenster entstand geringer Schaden. Am Montagabend hörten Hausbewohner, gegen 23 Uhr, einen Schlag, der von dem Einbruch stammen könnte. Sie gingen aber davon aus, dass dieser von der Straße kam. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen.