Owen (pol) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagabend ein 51 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 20 Uhr auf der B465. Der Audi-Fahrer war in Richtung Kirchheim unterwegs und kam vermutlich infolge seiner Alkoholbeeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben überschlug sich der Audi und wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Der Rettungsdienst brachte den 51-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Dort wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von den Unfallspuren.

