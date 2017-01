Plochingen (pol) - In die Stadtbibliothek Am Markt ist ein noch Unbekannter zwischen Montag, 11 Uhr, und Dienstag, 7.50 Uhr, eingebrochen, so die Polizei. Über einen Anbau kletterte der Einbrecher zu einem Fenster im ersten Obergeschoss. Dieses brach er auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Bibliotheksräumen. Diese durchsuchte er nach Wertvollem, wobei er auf einen Wertschrank stieß. Diesen brach er auf und plünderte ihn aus. Die Höhe des Sachschadens und der Wert des Diebesgutes sind noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Plochingen hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07153/3070 um Hinweise.

