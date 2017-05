Esslingen (pol) - In die Schule in der Flandernstraße sind Unbekannte zwischen Dienstag 22 Uhr und Mittwoch sechs Uhr eingebrochen. Nach Angaben der Polizei öffneten sie gewaltsam die Tür zur Cafeteria. Vergeblich versuchten sie zudem, die Tür zum Sekretariat zu öffnen. Möglicherweise wurden die Einbrecher gestört und mussten flüchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Allerdings entstand ein Schaden, der auf mindestens 5.000 Euro geschätzt wird. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um Hinweise.

