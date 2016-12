Wernau (pol) - In eine Schule in der Antoniusstraße ist ein noch Unbekannter zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 7.15 Uhr, eingebrochen. Über ein Fenster verschaffte sich der Einbrecher Zugang zu einem Büroraum der Schule. Dort durchsuchte er alle Schränke und den Schreibtisch nach Stehlenswertem. Da aber in der Schule nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich mit einer roten Portokasse begnügen, in der sich neben ein paar Briefmarken lediglich ein geringfügiger Münzgeldbetrag befanden. Mit seiner Beute flüchtete er. Der Polizeiposten Wernau hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Anzeige