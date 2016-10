Leinfelden-Echterdingen (pol) - Zwei Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium in der Echterdinger Schimmelwiesenstraße eingebrochen. Gegen 3 Uhr morgens brachen die Diebe zunächst die Eingangstür des Schulhauses auf. Im Inneren knackten sie laut Polizei anschließend einen Getränkeautomaten und durchwühlten mehrere Schränke. Hierbei erbeuteten die Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe und verursachten einen Schaden von mehreren hundert Euro. Ein Zeuge beobachtete, wie das Duo aus dem Gebäude flüchtete und alarmierte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Verdächtigen verlief jedoch erfolglos. Beide Täter waren dunkel bekleidet, einer der Flüchtigen trug eine dunkle Mütze, an der Jacke des Anderen befanden sich auffällige rote Streifen an den Ärmeln und am Kragen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 entgegen.

