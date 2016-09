Leinfelden-Echterdingen (pol) - In der Nacht auf Dienstag hebelten Unbekannte die Eingangstüre einer Schule in der Schimmelwiesenstraße auf. Im Gebäude brachen sie mehrere Räume und einen Getränkeautomaten auf. Die Täter entwendeten eine Digitalkamera und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Kamera und Wertgelasse aus der Schule konnten laut Polizei im Schulhof aufgefunden werden.

