Filderstadt (pol) - Ein betrunkener Autofahrer ist am Montagabend durch seine unsichere Fahrweise anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen. Der Volvo des 53-Jährigen war kurz vor 19 Uhr in Schlangenlinien auf der B 27 von Stuttgart herkommend und dann auf der Reutlinger Straße in Sielmingen unterwegs. Polizeibeamte konnten den Fahrer kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift im Fahrzeug antreffen. Den Polizisten schlug sofort eine starke Alkoholfahne entgegen. Zudem fanden sie mehrere leere Weinflaschen in einer Plastiktüte auf dem Beifahrersitz. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach einer Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein aushändigen.

Anzeige