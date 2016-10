Neuhausen (pol) - Nur knapp an einer Verkehrsinsel vorbeigeschrammt ist ein Opelfahrer, der am Donnerstag, kurz vor 1.15 Uhr in der Scharnhäuser Straße unterwegs war. Einer Polizeistreife war der Pkw in Richtung Wilhelmstraße fahrend aufgefallen, als er beim Abbiegen aus dem dortigen Kreisverkehr deutlich nach links fuhr. Bei der anschließenden Verfolgung pendelte der Opel mehrfach von rechts nach links, weshalb er schließlich in der Wilhelmstraße angehalten wurde. Bei der Kontrolle des 35-jährigen Fahrers war - so berichtet die Polizei - deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnern wahrnehmbar. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht auf starke Alkoholbeeinflussung. Auf richterlichen Beschluss wurde deshalb eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten.

