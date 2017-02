Esslingen (pol) - Wegen einer extrem unsicheren und gefährdenden Fahrweise ist am Montag ein 54 Jahre alter Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen worden, berichtete die Polizei. Der Fahrer eines Citroen C4 fuhr gegen 18 Uhr in Zell in Schlangenlinien vor einem anderen Verkehrsteilnehmer her. Im Hangelstein kam der Citroen-Fahrer in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn ab und geriet auf den Gehweg. Eine noch unbekannte Frau mit Kinderwagen musste sich durch einen beherzten Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Zwei entgegen gekommene unbekannte Pkw-Lenker konnten nur durch Vollbremsungen einen Zusammenstoß mit dem Citroen verhindern. Der wegen des Fahrstils zu recht besorgte Verkehrsteilnehmer reagierte richtig und verständigte die Polizei. In der Hauptstraße gelang es dem Zeugen, den Citroen-Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Bei der anschließenden Polizeikontrolle wirkte der 54-Jährige äußerst nervös und zitterig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein vorerst einbehalten. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht weitere Geschädigte. Insbesondere die Frau mit Kinderwagen sowie die beiden Autofahrer werden gebeten, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen (Polizeirevier Esslingen, Tel. 0711/3990-0).

Anzeige