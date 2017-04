Filderstadt-Harthausen (pol) - Auf Gartengeräte hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag, 20 Uhr, auf Freitag, 7.30 Uhr, in eine Scheune in der Straße Berghof eingebrochen ist. Nachdem er sich gewaltsam Zutritt zu der Scheune verschafft hatte, ließ er daraus neben mehreren Motorsägen, einen Freischneider und einen Laubbläser mitgehen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

