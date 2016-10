Esslingen (pol) - Auf Wertsachen hatten es Unbekannte abgesehen, die am Dienstag, zwischen 15 Uhr und 21 Uhr, in Zollberg in ein Reiheneckhaus in der Achalmstraße eingebrochen sind. Der oder die Täter hebelten nach einem missglückten Versuch an der Terrassentüre ein danebenliegendes Fester auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchwühlten sie in den Zimmern Schränke und Schubladen und nahmen eine Uhr und Münzen von nicht bekanntem Wert mit. An der Tür und am Fenster entstand laut Poliei ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei Esslingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0711/3990-330 entgegen.

