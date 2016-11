Esslingen (pol) - Am Wochenende ist in eine Metzgerei im Oberen Metzgerbach in der Innenstadt ist eingebrochen worden. Vermutlich mehrere unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Samstagnachmittag, 16.30 Uhr, bis Sonntagmorgen, 7.30 Uhr, die Schiebetür zu dem Geschäft auf. Im Gebäude wurden laut Polizei der Verkaufsraum und die Büroräume durchsucht. Die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort

