Unterlenningen (pol) - In ein Einfamilienhaus im Hangweg ist ein noch Unbekannter am Montag, zwischen 6 Uhr und 20 Uhr, eingebrochen, wie die Polizei berichtet.

Durch das Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Haus. Dort durchsuchte er in sämtlichen Zimmern die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, fielen ihm hierbei neben einem Laptop auch diverse Schmuckstücke von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend.

Möglicherweise der gleiche Täter dürfte für einen Einbruch in ein Wohnhaus in der Kirchheimer Straße verantwortlich sein. Erst am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, war entdeckt worden, dass ein Unbekannter in der Nacht von Montag, 22.45 Uhr, und Dienstagmorgen in die Erdgeschosswohnung des Hauses eingebrochen ist. Hier fand er allerdings nichts Stehlenswertes und flüchtete ohne Beute.

Spezialisten der Kriminalpolizei kamen in beiden Fällen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum ungewöhnliche Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 zu melden.

