Lenningen (pol) - Am Samstagmittag wurde in der Gartenstrasse im Lenninger Ortsteil Unterlenningen bei Baurabeiten an einem Wohnhaus eine Gasleitung beschädigt und es ströhmte Gas aus. Die Feuerwehr Lenningen sperrte umgehend das Gebiet. Mit Hilfe des Messzuges der Feuerwehr Ostfildern wurde am Gefahrenbereich und bei den umliegenden Wohnhäusern gemessen. Ein Mitarbeiter der Gasversorgung konnte das Leck schliessen und die Gebäude wurden belüftet. Nachdem keine Gaskonzentration mehr festgestellt wurde, konnte der gesperrte Bereich wieder freigegeben werden.

