Aichtal (pol) - Ein 35-Jähriger ist am Sonntagnachmittag von der Fahrbahn abgekommen und hat sich schwer verletzt. Der Mercedes-Fahrer war gegen 14 Uhr auf der B27 in Richtung Tübingen unterwegs und kam laut Polizei aufgrund zu hoher Geschwindigkeit bei regennasser FAhrbahn von der Straße ab. Beim Aufprall gegen die Mittelleitplanke wurde das Fahrzeug stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in die Klinik. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Anzeige