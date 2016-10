Leinfelden-Echterdingen (pol) - Bei einem Verkehrsunfall am Flughafen sind am Dienstagnachmittag drei Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 13.30 Uhr auf Stuttgarter Gemarkung, an der Abzweigung von der L1192 auf die Autobahn A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Eine 27-Jährige kam aus Richtung Messegelände. An der Auffahrt zur Autobahn verlor die Frau die Orientierung und fuhr mit ihrem Ford Fiesta in die Leitplanke. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin, ihre 25 Jahre alte Beifahrerin und ein vier Jahre altes Kind leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 5.000 Euro.

