Köngen (pol) - In eine Schule im Burgweg ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Montagabend, 19 Uhr, bis Dienstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf. In der Schule wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet und sämtliche Büroräume nach Wertsachen durchstöbert. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1.000 Euro. Kriminaltechniker kamen zur Spurensuche vor Ort.

