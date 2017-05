Kirchheim (pol) - Am Freitagmorgen hat eine dreiste Trickdiebin in der Marktstraße reichlich Beute gemacht. Die unbekannte, etwa 35-jährige Frau mit osteuropäischem Erscheinungsbild sprach den

67-jährigen Geschädigten um Hilfe bettelnd an. Die Diebin trat nah an den Mann heran und umarmte diesen mit beiden Armen im Halsbereich. Nachdem sie abließ, entfernte sich die Frau in unbekannte Richtung. Später bemerkte der Geschädigte den Verlust seiner goldenen Panzerhalskette. Der Wert der Goldkette liegt, gemäß Polizeiangaben, bei mehreren Hundert Euro.

