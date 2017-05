Hochdorf (pol) - In den Kindergarten in der Straße Am Sportplatz ist ein Unbekannter zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, sieben Uhr, eingebrochen. Wie die Polizei berichet, konnt er sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zu der Tagesstätte verschaffen. Nachdem er auch die Türe zum Büro aufgebrochen hatte, durchsuchte er dort die Schränke. Mit einem kleineren Bargeldbetrag aus der Portokasse machte er sich anschließend aus dem Staub. Auch in das Gemeindehaus in der Kirchstraße ist von Sonntag, 21.30 Uhr, auf Montag, sieben Uhr, eingebrochen worden.

Hier hebelte der Unbekannte eine Türe auf und gelangte so ins Gebäude. Auf seiner Suche nach Wertvollem brach er mehrere verschlossene Türen und Schränke auf. Da er dort jedoch nichts Wertvolles fand, ging er ohne Beute. Allerdings hinterließ er durch sein rabiates Vorgehen einen Schaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Der Polizeiposten Wernau bittet unter der Telefonnummer 07153/97240 um Hinweise.