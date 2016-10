Weilheim (pol) - Offenbar auf Bargeld hatte es ein unbekannter Einbrecher abgesehen, der zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, in den Kindergarten in der Öhrichstraße in Weilheim eingebrochen ist.

Auf der Suche nach möglicher Beute schlug er laut Polizei ein Fenster ein, durch das er ins Gebäude stieg, wo er das gesamte Mobiliar durchsuchte. Dies war aber vergebens, da sich in den Räumen kein Bargeld befand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde auch sonst nichts entwendet. Der Eindringling hinterließ aber einen Schaden von 400 Euro.