Weilheim (pol) - Ein Ubekannter ist zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag in einen Kindergarten in der Öhrichstraße in Weilheim eingebrochen. Mit einem faustgroßen Stein warf die Verglasung eines Fensters ein. Im Büro öffnete er laut Polizei mit einer Schere gewaltsam eine verschlossene Kommode. Daraus entnahm er zwei Behältnissen mit Münz- und Scheingeld in noch nicht bekannter Höhe. Die zum Tatort gerufenen Polizeibeamten sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen nach dem Täter auf. Das beschädigte Fenster, an dem ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand, wurde durch den Hausmeister repariert.

