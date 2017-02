Wendlingen (pol) - Erst am Sonntagabend wurde entdeckt, dass ein noch Unbekannter zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Sonntag, 18.05 Uhr, in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Ulmer Straße eingebrochen ist, so die Polizei. Durch das Aufhebeln der Hauseingangstüre verschaffte sich der Einbrecher Zugang zum Gebäude. Dort begab er sich in die Kellerräume, wo er einen der Keller aufbrach. Mit einer Bohrmaschine der Marke Metabo und einem gelben Kinderfahrrad flüchtete er unerkannt. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

