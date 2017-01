Bempflingen (pol) - Erst am Sonntagnachmittag wurde entdeckt, dass ein noch Unbekannter zwischen Donnerstag und Sonntag in das Jugendhaus in der Bahnhofstraße eingebrochen ist. Laut Polizei verschaffte sich der Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Jugendhaus. Dort entwendete er offenbar zielgerichtet eine Spielekonsole PS4 samt den vier dazugehörigen Controllern und fünf Spiele. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07127/32261 um Hinweise.

