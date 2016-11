Nürtingen (pol) - In die Jugendeinrichtung in der Nürtinger Johannesstraße ist am Mittwochabend in der Zeit von 20.10 Uhr bis 22.30 Uhr eingebrochen worden. Ein Mitarbeiter hatte für etwas mehr als zwei Stunden das Gebäude verlassen. Über ein eingeschlagenes Fenster an der Rückseite des Hauses stieg der Einbrecher ins Innere. Im Gebäude wurden drei Türen gewaltsam geöffnet und mehrere Schränke beziehungsweise Schubladen durchwühlt. Über das Diebesgut liegen laut Polizei noch keine Erkenntnisse vor.

