Kirchheim (pol) - In einen Grillwagen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schlierbacher Straße ist am Wochenende eingebrochen worden, so die Polizei. Da das Diebesgut zurückgelassen wurde, geht die Polizei davon aus, dass der Täter vermutlich gestört worden war. In der Zeit zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Montagnachmittag, 15 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Beifahrertür ein. Im Fahrzeug baute er das Radio aus. Dieses blieb jedoch neben dem Wagen liegen. Weitere Gegenstände wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/501-0 erbeten.

